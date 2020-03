Supporto psicologico dalla Regione Toscana, attivate linee telefoniche

Un supporto ai cittadini in difficoltà per l’emergenza epidemiologica in corso. Lo offre la Regione avvalendosi del contributo coordinato e continuativo di strutture interne, quali il Centro di Riferimento Regionale sulle Criticità Relazionali e il Centro di Ascolto Regionale (CARe), che stanno collaborando attivamente con l’Ordine degli Psicologi della Toscana.

Per ricevere orientamento e indicazioni sui percorsi e le iniziative individuate dalla Regione sul tema del Coronavirus i cittadini possono rivolgersi al CARe.

Per ottenere indicazioni su questioni di natura psicologica connesse all’emergenza epidemiologica in corso, è possibile invece rivolgersi alla linea telefonica attivata dall’Ordine degli Psicologi della Toscana.

Inoltre, poiché l’attuale emergenza sanitaria ha comportato e continua a comportare per i professionisti uno sforzo e un impegno continuativi a favore dei pazienti e dei loro familiari, in una prospettiva temporale indefinita, la Regione Toscana ha attivato il Centro di Riferimento Regionale per le Criticità Relazionali, cui è stato affidato il coordinamento della Rete Regionale per il Benessere, lo Sviluppo Organizzativo e la Qualità delle Relazioni Umane, affinchè favorisca il collegamento tra le iniziative rivolte ai professionisti già in essere presso le diverse Aziende e ne promuova di nuove laddove ciò risulti necessario.

In un contesto di emergenza sanitaria, infatti, diventa fondamentale per i professionisti poter contare sulle proprie risorse psicologiche al fine di fronteggiare stress e difficoltà che possono manifestarsi durante la gestione dell’emergenza. Inoltre, sebbene operatori sanitari, i professionisti sono al tempo stesso cittadini che possono sperimentare come gli altri timori, preoccupazioni e incertezze rispetto alla propria salute e a quella dei propri congiunti.

Per tale ragione, presso le diverse Aziende del SSR toscano risultano attivati iniziative e percorsi per il supporto psicologico dei professionisti i quali possono accedervi secondo le modalità condivise all’interno delle proprie Aziende di riferimento.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

