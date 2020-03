Violenze sulle donne durante l'emergenza coronavirus, Nardini (Pd): "Denunciate"

"In questo periodo non va assolutamente abbassata la guardia sul fenomeno della violenza contro le donne. Il confinamento in casa di questo periodo può addirittura aumentare e inasprire episodi e situazioni di rischio, rendendo anche più complicato denunciare.

La Regione Toscana si è attivata affinché il servizio dei Centri antiviolenza possa garantire continuità anche nelle attuali condizioni di restrizioni logistiche e organizzative dovute agli ultimi decreti. I Centri hanno risposto prontamente all'appello e si stanno riadattando con uno sforzo straordinario, e con risorse limitate, alle esigenze delle donne in questa situazione, anche potenziando i call center. È fondamentale che arrivino al più presto le risorse annunciate dal Ministero delle Pari Opportunità.

Voglio ringraziare tutte le operatrici dei Centri antiviolenza e delle case rifugio impegnate in questo lavoro essenziale e rivolgere anche il mio invito alle donne in difficoltà a rivolgersi a queste strutture e a denunciare tutti i fenomeni di violenza di genere, anche utilizzando il numero gratuito di supporto 1522, attivo h 24 anche in questo periodo".

Fonte: Ufficio Stampa

