Usa il cane come pretesto per uscire nonostante emergenza Coronavirus, ma spacciava cocaina: arrestato

Usava la scusa di portare fuori il cane per spacciare cocaina nonostante i divieti per l'emergenza Coronavirus. L'uomo, un tunisino 28enne, è stato scoperto e arrestato dalla guardia di finanza di Livorno mentre percorreva in compagnia di un cagnolino via dell'Origine a Firenze, vicino Piazza della Vittoria. Con sé aveva 14 grammi di eroina già divisa per lo spaccio, oltre a denaro contante. L'accusa è di traffico e detenzione illeciti di stupefacenti. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

Tutte le notizie di Livorno