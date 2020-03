Acquistare casa sul Lago di Como: le località migliori

Il Lago di Como è una delle località più conosciute ed amate, non solo dagli italiani ma anche dai personaggi dello spettacolo internazionali. Basti pensare al famosissimo George Clooney e alla sua villa Oleandra: la dimora estiva che l’attore ha scelto proprio a Laglio, sul lago di Como. Acquistare casa da queste parti non è certo economico, ma se avete del capitale da investire potrebbe rivelarsi un’opportunità alquanto interessante. Sono infatti diverse le ville sul lago di Como attualmente in vendita ed il loro prezzo è senz’altro vantaggioso in questo momento storico. Certo non sono in regalo, ma le cifre si sono abbassate in modo considerevole negli ultimi anni ed è quindi questo il periodo perfetto per approfittarne.

Oggi vediamo quali sono le località migliori in cui conviene acquistare casa sul lago di Como: i paesi più pittoreschi ed amati dai turisti nazionali ed internazionali.

#1 La città murata

La città murata: è così che viene chiamato il centro storico di Como, che non poteva certo essere escluso dalle zone più gettonate e consigliate per acquistare casa. Naturalmente, all’interno della città murata è difficile trovare ville di lusso isolate. Qui però si può acquistare una dimora storica dall’immenso fascino, da mettere in affitto per i molti turisti che affollano la zona nel periodo primaverile e in quello estivo. I prezzi degli immobili all’interno del centro storico sono molto alti, ma vale la pena fare delle valutazioni prima di scartare a priori questa possibilità. Le dimore storiche infatti si svalutano molto più lentamente e addirittura, in alcuni casi acquistano maggior valore con il passare del tempo.

#2 Laglio

Laglio è una località alquanto caratteristica, diventata famosa per la presenza della famosa Oleandra: la villa di lusso di George Clooney. Anche questa zona merita di essere presa in considerazione, specialmente se cercate un immobile esclusivo dall’ampia metratura che sia affacciato direttamente sul lago. Dopo che Clooney l’ha scelta come località prediletta per le proprie vacanze, Laglio ha acquisito prestigio quindi i prezzi potrebbero essere più elevati che in altre località limitrofe.

#3 Argegno

Argegno è un piccolo borgo medievale davvero suggestivo: qui il tempo sembra essersi fermato e non sono moltissime le ville di lusso in questa zona del lago di Como. Tuttavia, gli immobili in vendita non mancano e vale la pena dare un’occhiata a quello che ha da offrire il mercato perché questa è una zona davvero stupenda. Oltre al fascino del lago infatti, Argegno ha da offrire la suggestione tipica del borgo medievale e dell’atmosfera senza tempo.

#4 Brunate

Brunate si trova sulla sponda opposta rispetto a Como, ma è collegata a quest’ultima dalla funicolare che permette di raggiungere la città in pochi minuti. Questa località è ricca di ville di pregio in stile liberty, gran parte delle quali sono affacciate direttamente sul lago e godono quindi di una vista davvero privilegiata. I prezzi degli immobili a Brunate sono leggermente inferiori rispetto alle zone che abbiamo appena menzionato, quindi senza dubbio vale la pena prendere in considerazione anche questa località.