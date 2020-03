All’Università di Pisa un viaggio virtuale con Dante in occasione del #Dantedì

In occasione del #Dantedì, mercoledì 25 marzo dalle 18,15, si terrà in diretta su Facebook “Lo giorno se n’andava…un viaggio virtuale con Dante”. L’evento, introdotto dal professore Alberto Casadei, professore dell’Ateneo pisano e coordinatore del Gruppo Dante dell’Associazione degli italianisti, prevede una serie di flash-readings della Commedia di Dante Alighieri letti da studenti, dottorandi, ricercatori e docenti dell’Università di Pisa più vari ospiti che si avvicenderanno on line. Al termine delle letture il gruppo “Naufraghi Inversi” presenterà la performance Dante Inferno - La Commedia: fra volgare e volgare e a seguire Lorenzo Monteforte, del gruppo di musica popolare Plateìa, proporrà una performance dal titolo DanTaranta: la Commedia e le terzine della pizzica salentina.

L’iniziativa è coordinata da Leonardo Canova e Vito Portagnuolo del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa per conto dell’Associazione degli Italianisti (Adi).

Per seguire l’evento: https://www.facebook.com/events/233722351106557/.

Maggiori informazioni: https://www.unipi.it/index.php/unipieventi/event/5100-lo-giorno-se-n-andava-un-viaggio-virtuale-con-dante

Fonte: Università di Pisa

