ASA spa cerca ingegneri per 6 assunzioni a tempo indeterminato

progettazione delle reti fognarie, delle stazioni di sollevamento e di impianti per la depurazione finale delle acque reflue urbane, per lo scarico in ambiente e/o per il riuso delle stesse, quali i trattamenti della linea acque primari, secondari e terziari e le tipologie dei trattamenti aerobici ed anaerobici della linea fanghi;

modellistica con impiego di programmi SW e strumenti di misura e monitoraggio dei parametri in campo delle reti fognarie e delle reti di distribuzione idrica e del gas, per il supporto alle scelte progettuali per le ottimizzazioni gestionali, potenziamenti ed estendimenti delle reti, nonché per la ricerca delle perdite idriche e per la individuazione delle perdite fognarie e/o ingressioni di acque parassite;