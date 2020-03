Coronavirus, a Badia Tedalda 28 casi e 1 morto

Un Comune dell'Aretino che confina con Romagna e Marche conta ventotto casi positivi e un 91enne deceduto.

Si tratta di Badia Tedalda, che sta vivendo una vera e propria emergenza sanitaria. Un paese che conta 600 abitanti e con le frazioni arriva a 1050, in provincia di Arezzo, al confine tra Toscana, Romagna e Marche.

"Pensavamo di essere immuni tra le montagne - commenta il sindaco Alberto Santucci -, invece viviamo una situazione paradossale". "Il numero dei contagi è preoccupante se consideriamo che la cittadina conta solamente 600 abitanti - spiega la presidente della Provincia Silvia Chiassai Martini -. Per tenere sotto controllo il diffondersi del virus sono già stati eseguiti 70 tamponi", fatti in strada col sistema Drive thru, ai contatti diretti con i positivi. Altri 40 saranno eseguiti domani, in palestra: è tornato il freddo. Tra i contagiati due vivono nelle frazioni di Caprile e Pratieghi, gli altri nel paese di Badia: tra questi il medico di base, il vicesindaco, e due anziani ospiti della casa di riposo.

