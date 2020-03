Coronavirus, il Comune di Lastra a Signa lancia una raccolta fondi per l’ospedale di Torregalli

Il Comune di Lastra a Signa si fa promotore di una campagna di raccolta fondi a favore dell’Ospedale di San Giovanni di Dio, presidio sanitario di riferimento per il territorio. Grazie alla collaborazione con l’associazionismo locale da oggi è possibile fare un bonifico all’IBAN IT18P0832537922000000061152 intestato a Fondazione Misericordia di Lastra a Signa causale “Emergenza Covid-19”. Tutti i soldi raccolti andranno interamente a favore dell’acquisto di apparecchiature e ausili sanitari utili per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso.

“In questo momento così delicato – ha spiegato il sindaco Angela Bagni- vorrei ringraziare per il preziosissimo lavoro che svolgono medici, infermieri, tutto il personale sanitario e l’associazionismo locale. Fin da subito ci è apparso doveroso dare una mano e un supporto all’ospedale di riferimento del territorio ovvero Torregalli. Ci siamo occupati come amministrazione di portare direttamente all’Ospedale le mascherine, sia quelle che abbiamo ricevuto da donazioni esterne che quelle prodotte e cucite dalle volontarie del Centro Sociale Residenziale. Adesso chiediamo uno sforzo in più a tutta la comunità – ha aggiunto il sindaco- siamo ancora nel pieno dell’emergenza e occorre continuare ad aiutare chi è in prima linea. Abbiamo un filo diretto con l’Ospedale e al momento che raggiungeremo una cifra consistente, la gireremo subito per acquistare ciò di cui ci sarà più bisogno”.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Lastra a Signa