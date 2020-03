Coronavirus, iniziata oggi la consegna delle mascherine a Gaiole in Chianti

L'Amministrazione Comunale di Gaiole in Chianti, per ringraziare i cittadini del grande sforzo che stanno facendo per arginare il diffondersi del coronavirus, consegnerà gratuitamente una mascherina per ogni nucleo familiare, destinata alla persona che uscirà per fare la spesa. Si consiglia di fare una scorta per almeno 4 giorni e di usufruire del servizio "Prenota e ritira", che evita gli assembramenti.

Ricordiamo che da oggi è obbligatorio avere con sé l'autocertificazione anche per gli spostamenti all'interno del proprio comune e che è consentito uscirne solo per comprovate necessità.

Fonte: Comune di Gaiole in Chianti - Ufficio Stampa

