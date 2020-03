Coronavirus, muore 84enne di Santa Croce dopo il ricovero

Un 84enne di Santa Croce sull'Arno è morto per complicazioni dopo aver contratto il coronavirus. A darne la notizia, prima del bollettino dell'Asl Toscana Centro, è il sindaco Giulia Deidda. L'uomo era ricoverato in Rsa dalla scorsa settimana. "Tutta Santa Croce sull'Arno si stringe intorno alla famiglia di quest’uomo che purtroppo dal suo ricovero in ospedale ha sempre sofferto, fino alla fine", commenta commossa il primo cittadino. Nella cittadina del cuoio non si sono registrati tamponi positivi. Rimangono le 20 quarantene precauzionali per persone entrate in contatto con casi positivi.

