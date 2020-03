Coronavirus, due anziani deceduti a Pontedera. Kit di mascherine in arrivo alla popolazione

Ci sono le prime due vittime del coronavirus a Pontedera: lo ha spiegato in una diretta video su Facebook il sindaco Matteo Franconi nella serata di ieri. Si tratterebbe di due anziani, un uomo e una donna. Sempre nella città della Piaggio si contano 20 contagiati e circa 100 persone in quarantena. La città deve fronteggiare anche la presenza di 5 anziani della Rsa 'Leoncini' positivi al Covid-19. Una buona notizia per i residenti è l'arrivo di un kit minimo di mascherine per i pontederesi, in consegna tramite Ecofor Service.

Tutte le notizie di Pontedera