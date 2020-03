Coronavirus, un caso positivo nella municipale

L’Azienda Sanitaria Centro oggi pomeriggio ha comunicato all’Amministrazione comunale la positività al Covid-19 di un componente della Polizia Municipale. La persona era assente dal servizio dal 14 marzo e nei giorni scorsi aveva perso entrambi i genitori. È già stata disposta la sanificazione immediata dei locali dove lavorava il dipendente e, nelle more della definizione della analisi epidemiologica in corso da parte della ASL e della eventuale disposizione di quarantena, è stato disposto a titolo precauzionale di tenere a casa i colleghi che possono essere venuti in contatto stretto con la persona risultata positiva, nei tre giorni antecedenti l’ultimo giorno di lavoro prima della malattia.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

