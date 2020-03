Covid-19, interventi di sanificazione nelle aree pubbliche di Pistoia

Domani, mercoledì 25 marzo, a partire intorno alle ore 20, sono in programma interventi di sanificazione di aree pubbliche del territorio comunale nell'ambito delle azioni di contenimento dell'epidemia di Covid-19. Il servizio sarà effettuato in modo particolare nei punti strategici, cioè negli spazi dove c'è più possibilità di contatto tra le persone, come le aree presso farmacie e uffici postali.

Sarà la ditta specializzata La Saetta di Prato, che già svolge per il Comune i servizi di disinfestazione, a effettuare a titolo gratuito igienizzazione e disinfezione con più mezzi nell'arco della serata fino al completamento del servizio. Le operazioni saranno eseguite utilizzando prodotti disinfettanti idonei, nel rispetto delle disposizioni normative in materia.

«Come programmato e annunciato – ha detto il sindaco Alessandro Tomasi – stiamo mettendo in campo tutti gli interventi possibili al fine di contrastare e prevenire il contagio da Coronavirus. Ringrazio la ditta La Saetta per avere offerto all'Amministrazione questo importante servizio a titolo gratuito, un gesto importante in questa fase complessa e difficile di emergenza».

Il trattamento sarà effettuato in maniera molto puntuale e localizzata e pertanto non si rendono necessarie particolari precauzioni da parte dei cittadini.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

