Dalla Toscana all'Umbria con 5 kg di cocaina e 19mila euro: arrestato

Non aveva un giustificato motivo per il viaggio che stava facendo dalla Toscana in Umbria, ma lo scopo c'era: trasportare una partita da 5 kg di cocaina e 19mila euro in contanti. L'uomo, un imprenditore albanese quarantenne, è stato fermato dai carabinieri di Assisi su una Mercedes. auto intestata a un toscano. Durante il controllo (l'uomo stava viaggiando ad alta velocità) non ha saputo giustificare la sua presenza in un'altra regione. Il "motivo" è saltato fuori nel doppio fondo del bagagliaio, ossia la droga e il denaro. Oltre all'arresto è scattata anche la denuncia per violazioni del Dpcm.

