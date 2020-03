Coronavirus, donazione della comunità marocchina al Comune di Fucecchio

È stata consegnata ieri all'assessore alle politiche sociali Emiliano Lazzeretti la somma di 750 euro donata dalla comunità marocchina fucecchiese che ha voluto, con questo gesto, esprimere tutta la propria vicinanza a Fucecchio in un momento così drammatico. La cifra raccolta sarà impiegata nei servizi alle persone in difficoltà che il Comune sta svolgendo con il supporto delle associazioni di volontariato.

"Voglio ringraziare la comunità marocchina per la grande generosità. Donazioni come questa ci permetteranno di svolgere al meglio i servizi di assistenza che l'amministrazione comunale ha pensato per le fasce più deboli della popolazione – ha commentato l’assessore Lazzeretti -. In questo momento così difficile per tutti, è bello vedere come a Fucecchio la solidarietà e la vicinanza al proprio paese siano sentimenti molti forti".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

