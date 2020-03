Emergenza Covid-19, come si riorganizza il Consorzio 4 Basso Valdarno

A seguito dei Decreti emanati dal Presidente del Consiglio per contenere la diffusione del Covid-19, il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno ha predisposto una nuova organizzazione dei diversi settori per poter continuare a svolgere il proprio servizio. Già nei giorni scorsi, per tutelare il personale e i cittadini, era stata disposta la chiusura al pubblico di tutte le sedi.

Ora, anche per tutto il personale tecnico e amministrativo (60 persone) è stata disposta la modalità di lavoro in smart-working presso la propria abitazione, come da disposizioni governative. Tutto il personale ha la possibilità di accedere ai programmi ed alle banche dati presso i server consortili. L’area amministrativa è in grado quindi di seguire l’organizzazione interna e di assicurare i pagamenti.

In particolare, il settore tecnico è impegnato nel redigere i molti progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria, e di nuove opere, finanziati dal Consorzio o dalla Regione Toscana. È garantita quindi la prosecuzione delle molte gare in corso, che si svolgono sulla piattaforma telematica Start messa a disposizione dalla Regione. Questo rende possibile gli appalti e l’apertura dei cantieri nel periodo estivo, una volta superata l’emergenza della pandemia.

Prosegue il controllo del reticolo idraulico sull’intero comprensorio, in particolare degli impianti e delle opere (idrovore, cateratte, argini) con quattro sorveglianti idraulici. Il Consorzio garantisce inoltre eventuali lavori di pronto intervento sul reticolo, anche su segnalazione da parte delle istituzioni, o dei cittadini mediante il servizio di reperibilità telefonica h24. Questi i numeri da contattare per le urgenze: 348.3701087 (sede di Pisa), 349.2913117 (sede di Ponte Buggianese), 334.6439384 (sede di Ponte a Egola). Nel caso in cui si presentasse un’allerta meteo, il Consorzio garantisce il servizio di piena per il controllo degli impianti e dei corsi d’acqua.

Per motivi di sicurezza sono stati sospesi i lavori in gestione diretta (con personale e mezzi del Consorzio). È stato momentaneamente sospeso anche il servizio del numero verde per le informazioni sui ruoli. Le comunicazioni possono però avvenire mediante altri canali: via mail, scrivendo a catasto@c4bassovaldarno.it o segreteria@pec.c4bassovaldarno.it; oppure accedendo al portale del consorziato www.portaleconsorziato.org. Si ricorda che la scadenza per il pagamento del tributo è stata posticipata al 30 di aprile.

Per tutte le altre informazioni è possibile consultare il sito: www.bassovaldarno.it

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pisa