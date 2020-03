Fantacalcio e solidarietà, la 'Capanne League' dona il montepremi all'Ospedale Cisanello

Sedici amici tra i 30 e i 40 anni sono i protagonisti di un gesto di solidarietà che da Capanne-Montopoli in Val d'Arno, porta il suo aiuto all'Ospedale Cisanello di Pisa. La storia nasce da una lega impegnata da 15 anni nel Fantacalcio: la 'Capanne League'. I fanta-allenatori hanno deciso di rendersi utili alla società in questo momento di emergenza dovuta alla diffusione del contagio da Covid-19 e hanno deciso di donare l'intero montepremi di 1,185 euro all’Ospedale Cisanello.

"Per noi è solamente un gioco - dichiara Francesco, il fanta-allenatore che ha contattato gonews.it-, in questa situazione è un piccolo contributo, ma importante in questo momento. Vorremmo che questo potesse essere un messaggio da lanciare per tutti i ragazzi che ogni anno come noi partecipano con le loro squadre al Fantacalcio".

I fanta-allenatori, tutti di Capanne, sono Francesco, Daniele, Matteo, Iacopo, Fabio, Daniele, Lorenzo, Federico, Andrea, Stefano, Matteo, Alessio, Tiziano, Simone, Francesco, Gianluca.

