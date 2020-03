È stato fermato per verificare il rispetto del decreto governativo sul coronavirus, ma con sé aveva della droga ed è stato arrestato. Il protagonista, un 28enne saudita, era seduto su una panchina in piazza de' Nerli e quando ha visto i militari ha tentato la fuga lasciando cadere a terra 90 grammi di hashish. L'uomo è stato bloccato. Nei suoi confronti è scattata anche una denuncia per inosservanza dei provvedimento dell'autorità.

