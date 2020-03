Coronavirus, consegnate le mascherine ai negozi aperti a Fucecchio

È iniziata oggi a Fucecchio la distribuzione di mascherine chirurgiche a tutti gli esercenti dei negozi rimasti aperti e a quelli che fanno consegne a domicilio per svolgere servizi essenziali dopo il DPCM del 22 marzo. Il Comune di Fucecchio, con il sindaco Alessio Spinelli e l’assessore allo sviluppo economico Valentina Russoniello, sta raggiungendo tutte le attività commerciali per distribuire le mascherine.

“Dalle frazioni alte al centro storico passando per i quartieri residenziali e le frazioni basse cercheremo di raggiungere tutti in tempi rapidissimi - spiega l’assessore Russoniello. Vogliamo offrire a tutte le persone che lavorano a contatto con il pubblico la possibilità di avere a disposizione strumenti di protezione. Ed è anche un modo per ringraziarle per il preziosissimo servizio che stanno svolgendo per tutta la nostra comunità”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Fucecchio