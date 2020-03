Lavori stradali non-stop a Firenze, 368 interventi in un mese

Proseguono i servizi di gestione e manutenzione stradale del Global service realizzati da Avr per il Comune di Firenze, in un assetto operativo che recepisce le disposizioni governative a tutela della salute degli operatori.

“Gli operatori Avr stanno continuando a operare per la sicurezza e la fruibilità delle strade cittadine - ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Alessia Bettini -, nel rispetto delle norme del governo per contenere il contagio del Coronavirus. Le squadre sono state riorganizzate in modo da proseguire le attività in sicurezza e portare avanti il servizio.

Ad oggi - ha proseguito l’assessore Bettini - dall’inizio dell’emergenza sanitaria, è stata garantita la continuità delle attività manutentive: nel periodo dal 2 al 23 marzo sono stati 368 gli interventi di cui 108 a codice rosso, 193 a codice giallo e 34 a codice verde. Di questi 258 interventi sulla pavimentazione, 61 ripristini di segnaletica verticale, otto interventi sulla rete di deflusso delle acque meteoriche, sei interventi di gestione e supporto alla mobilità. Ringrazio gli operatori per il lavoro e l’impegno in questo momento di grave difficoltà”.

In particolare, vengono garantiti i servizi di centrale operativa e contact center, pronto intervento, sorveglianza tecnica stradale inoltre servizi invernali, sviluppo e gestione del sistema informativo, gestione del contenzioso con l’utenza, gestione sinistri. Servizi e lavori di manutenzione stradale ed interventi di mobilità vengono programmati compatibilmente con la disponibilità dei materiali necessari all’esecuzione delle varie attività.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

