Mascherine distribuite a Empoli nei luoghi più frequentati, lo annuncia il sindaco

Verranno riaperti quasi tutti gli uffici postali per almeno un giorno per il ritiro della pensione da parte degli anziani empolesi. Lo afferma il sindaco Brenda Barnini in una diretta video su Facebook. Tra le cose preannunciate, anche la distribuzione di mascherine alla popolazione nei luoghi più frequentati (poste, generi alimentari). "Dobbiamo cercare di entrare meno possibile in contatto con gli altri, però in determinati situazioni, come quando si va in farmacia, se non si è provvisti di mascherina si mette a rischio se stessi e gli altri". Questo in seguito a importanti donazioni da parte di alcune ditte del territorio empolese.

Potete risentire il passaggio dal minuto 23

