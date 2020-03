Un altro morto tra gli anziani pazienti risultati positivi al Covid-19 nella Rsa di Comeana nel comune di Carmignano. In tutto sono 8 gli ospiti contagiati nella struttura che ne ospita complessivamente 20. Dopo la morte di una centenaria e di un uomo di 89 anni, è morto un 80enne. A far partire il contagio sarebbe stato un 28enne operatore sanitario, attualmente ricoverato all'ospedale di Prato, risultato positivo dopo essere stato in Lombardia.

