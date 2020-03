È stato rapinato con un coltello a Firenze. La vittima è un nordafricano di 20 anni, a cui è stato portato via portafoglio e cellulare. L'aggressore sarebbe un marocchino di 30 anni, poi rintracciato dalla polizia. Secondo quanto spiegato, l'episodio è avvenuto in via Fanfani, in un'area dismessa di Ferrovie. La vittima ha rifiutato cure mediche e non ha riportato ferite gravi.

Tutte le notizie di Firenze