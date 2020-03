Coronavirus, Conceria Tuscania dona 1000 mascherine alla Casa di Riposo Meacci

Nel Comprensorio del Cuoio anche le concerie giocano una parte importante in emergenza Coronavirus. Un esempio arriva dalla Conceria Tuscania di Castelfranco di Sotto, che ha fatto un dono speciale a Santa Croce sull'Arno, come ha comunicato il sindaco santacrocese Giulia Deidda.

L'azienda ha infatti donato 1000 mascherine alla Casa di Riposo Meacci, con sede proprio a Santa Croce.

Dal sindaco è arrivato il ringraziamento via social: "Tutti sappiamo quanto sia difficile reperire questo tipo di forniture. Grazie doppio, quindi, a Francesco e a Azzurra per la loro generosità; grazie a tutti coloro che hanno, in questi giorni, un pensiero per gli altri".

