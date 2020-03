Sesa operativa nonostante il coronavirus, quasi tutti i 2mila dipendenti in smart working

Sesa, operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni e servizi IT a valore aggiunto per il segmento business, comunica che, nel rispetto delle ultime disposizioni normative in materia di COVID 19, prosegue le proprie attività con presidio di servizi essenziali per l’operatività di imprese ed organizzazioni quali Collaboration, Digital Work Place, Digital Security, System Integration.

Il Gruppo Sesa ha adottato in maniera tempestiva metodologie di lavoro agile e di smart working per la quasi totalità dei propri dipendenti, assicurando la continuità della propria catena del valore e ponendo massima attenzione nella tutela della salute dei propri lavoratori. Il Gruppo Sesa si adopererà per continuare a supportare la trasformazione digitale di imprese ed organizzazioni, in una fase di particolare necessità come quella attuale.

“In un momento di difficoltà quale quello attuale, confermiamo il nostro impegno a supporto della digitalizzazione di imprese ed organizzazioni, avendo cura della salute dei nostri dipendenti, cui va il nostro ringraziamento per l’attività svolta”, ha dichiarato Paolo Castellacci, Presidente e Fondatore di Sesa.

“Il Gruppo Sesa è impegnato a gestire la continuità della propria operatività, adoperandosi per la tutela della salute delle proprie risorse umane. Continuiamo ad operare nel mercato ICT per la realizzazione di progetti e servizi strategici, con un’operatività in gran parte erogata attraverso metodologie di agile working” ha affermato Alessandro Fabbroni, Amministratore Delegato di Sesa.

Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI), attività sull’intero territorio nazionale e presenza in alcune regioni europee tra cui la Germania, è a capo di un Gruppo che costituisce l’operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni IT a valore aggiunto per il segmento business, con ricavi consolidati per circa Euro 1.550 milioni, un utile operativo (Ebitda) pari ad Euro 74,3 milioni, un Utile netto consolidato per Euro 33,4 milioni e circa 2.000 dipendenti al 30 aprile 2019.

Il Gruppo ha la missione di portare le soluzioni tecnologiche avanzate dei maggiori Vendor Internazionali di IT nei distretti dell’economia italiana ed europea, guidando le imprese nel percorso di innovazione tecnologica. Grazie alla partnership con i global leading player del settore, alle competenze e capacità di consulenza delle proprie risorse umane ed alle soluzioni verticali sviluppate per i distretti del Made in Italy, il Gruppo Sesa offre servizi e soluzioni ICT (Progettazione, Education, Managed Services, Digital Security Services, ERP & Vertical Solutions, Digital Transformation Services) a supporto della competitività e della trasformazione digitale della clientela.

Il Gruppo Sesa opera attraverso tre principali settori di business: il settore VAD con Ricavi per Euro 1.301,3 milioni, un utile operativo (Ebitda) di Euro 46,6 milioni, un utile netto di Euro 23,9 milioni; il settore SSI con ricavi per Euro 342,8 milioni, un utile di Ebitda di Euro 26,2 milioni, un utile netto di Euro 9,6 milioni; il settore Corporate con ricavi per Euro 17,1 milioni ed un utile di Ebitda di Euro 1,7 milioni. A livello consolidato Sesa ha sviluppato al 30 aprile 2019 (fonte: Bilancio consolidato al 30 aprile 2019) Ricavi ed altri Proventi per Euro 1.550,6 milioni, un utile di Ebitda pari ad Euro 74,3 milioni, un Utile Netto Consolidato pari ad Euro 33,4 milioni.

Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2011-2019 un track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2011-2019 +9,6%) e redditività (CAGR Ebitda 2011-2019 +10,1%). Sesa S.p.A. è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana (Codice ISIN: IT0004729759).

Fonte: Sesa Empoli

