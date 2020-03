Spaccio, arrestati due uomini a Pietrasanta

Due uomini erano in via Aurelia a Pietrasanta la scorsa notte, per spacciare sostanza stupefacente ad avventori che avrebbero trovato sul posto. Ma sono stati intercettati e arrestati da una Volante della Polizia di Stato del Commissariato di Forte dei Marmi.

Gli agenti, impegnati in un normale servizio di controllo del territorio, sono stati insospettiti da due cittadini marocchini di 21 e 23 anni, che dopo essere entrati in contatto con gli occupanti di un’auto, sono stati caricati a bordo della stessa per volontà degli occupati.

All’atto del controllo i due marocchini hanno cercato di non farsi vedere all’interno dell’auto dove erano stati ospitati, abbassandosi sul sedile posteriore.

Fatti scendere e poi perquisiti in ossequio alla ritualità del controllo, sono stati trovati in possesso di 2 grammi di cocaina e di 4 di hashish e 120 euro, frutto della prima attività di spaccio della serata.

Portati in Ufficio per gli adempimenti di rito, sono stati poi posti in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente nella disponibilità dell’A.G. competente.

Entrambi i cittadini marocchini e gli altri due soggetti di nazionalità italiana occupanti l’autoveicolo, probabilmente assuntori di sostanze stupefacenti, sono stati denunciati ai sensi dell’ex art. 650 CP in relazione al DPCM dell’8, 9 e 11 marzo 2020, in quanto non hanno saputo giustificare in modo adeguato la loro presenza in quel luogo.

La Procura, pur ritenendo legittimo l'arresto, in considerazione del particolare momento e considerando l'esigua quantità, ha disposto la liberazione degli arrestati, che saranno giudicati con rito ordinario.

