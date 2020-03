Aveva tentato di incendiare il rivestimento di un'impalcatura alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, lo scorso 22 marzo. Ma un video lo ha incastrato, inquadrandolo durante il gesto. Per questo un 38enne romeno è stato identificato e denunciato. A filmare l'accaduto un tassista. Oltre alla denuncia effettuata dai carabinieri, se ne sommerà un'altra per mancato rispetto del Dpcm per l'emergenza coronavirus.

