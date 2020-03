Terzo Settore, l'adeguamento degli Statuti e l'approvazione dei bilanci slittano al 31 ottobre 2020

Il decreto “Cura Italia”, approvato il 17 marzo 2020 in Gazzetta Ufficiale, per far fronte alla situazione di emergenza dettata dal contagio coronavirus, contiene alcune misure anche per il mondo del Non-profit.

In particolare slitta ulteriormente al 31 ottobre 2020 la scadenza per l’adeguamento degli statuti alla nuova normativa del terzo settore per organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus iscritte nei rispettivi registri. Si ricorda che questo termine vale per gli enti costituiti prima del 3 agosto 2017 che possono introdurre le modifiche utilizzando la procedura semplificata (assemblea ordinaria).

Più tempo anche per l’approvazione dei bilanci. Odv, Aps e Onlus iscritte nei rispettivi registri avranno tempo fino al 31 ottobre 2020 per approvare il proprio bilancio. Qualora tali enti, infatti, fossero chiamati, per legge o per statuto, ad approvare il proprio bilancio di esercizio entro il periodo che va dal 1° febbraio 2020 al 31 luglio 2020 (il periodo di durata dello stato di emergenza dichiarato dal Governo) possono derogare a tali disposizioni posticipando l’approvazione del bilancio fino al 31 ottobre 2020.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

