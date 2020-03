Ubriaco, esce violando il Dpcm e danneggia il giardino della ex: denunciato

Continuano in Lucchesia i controlli della polizia in emergenza Coronavirus, proseguono anche le denunce.

Due trentenni lucchesi sono stati denunciati perché sorpresi in auto in coppia. I due si sono giustificati dicendo che erano usciti per fare la denuncia di furto del cellulare e per comprarne uno nuovo.. Peccato che alla richiesta degli agenti di mostrare la denuncia, è emerso che era stata fatta il giorno precedente e, in ogni caso, non è possibile uscire in coppia quando sarebbe potuto uscire soltanto l’interessato.

Nella serata di ieri (lunedì 23 marzo) un altro trentenne ha deciso che era giunto il momento di provare a riallacciare i rapporti con la sua ex ragazza che lo ha mollato 3 mesi fa. Le cose ovviamente non sono andate come sperava, tanto che ha dato in escandescenze, costringendo la ragazza a chiamare il 113. La volante intervenuta ha trovato la recinzione del giardino danneggiata e alcuni vasi rovesciati, e poco distante il ragazzo palesemente ubriaco, che è stato denunciato, oltre che per la violazione delle norme anti contagio, anche per danneggiamento, violenza privata e minacce.

