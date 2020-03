A Pontedera cinque mascherine per ogni nucleo familiare della città

Nella sala Consiliare del Comune di Pontedera si è tenuta una conferenza stampa per comunicare alla cittadinanza l’avvio della consegna di un kit, comprendente 5 mascherine, ad ogni nucleo familiare della città.Il kit permetterà a tutti di poter isolarsi meglio, in questi giorni di emergenza Covid 19, per le esigenze di spostamento necessario ed indifferibile come andare al lavoro, fare la spesa, o per motivi di salute.

Alla conferenza stampa (che si è tenuta in modalità telematica, in videoconferenza) hanno partecipato il sindaco di Pontedera Matteo Franconi e l’amministratore delegato di Ecofor, Rossano Signorini.

Il sindaco ha spiegato le modalità di questa importante iniziativa. “Innanzitutto ringrazio le aziende del nostro territorio, la Ecofor in primis, i soci, l’ingegner Forti, e tutti coloro che in questi giorni stanno dando una mano alla nostra comunità – ha detto il sindaco Matteo Franconi – vedo una città coesa e solidale. E’ il modo migliore per uscire da questa situazione di difficoltà. Venendo all’iniziativa ci sembra importante dotare tutta la cittadinanza di mascherine. Credo che ci siano pochi casi di città così grandi che abbiano fatto questa scelta così impegnativa. Impegnativa anche da punto di vista delle risorse e per questo un ringraziamento speciale va ancora ad Ecofor. Tutte le famiglie riceveranno a domicilio il kit. La consegna avverrà a partire da venerdì prossimo. Contiamo di terminare le consegne domenica. Confermo che ogni nucleo familiare riceverà il kit. Chiedo però calma e di evitare ogni tipo di corsa. Nei condomini non ci siano corse a fondo scala o assembramenti nei cortili. faremo tutto noi e vi diremo come comportarvi in loco. Abbiamo già preso accordo con gli amministratori dei condomini più grandi. Ripeto tutti devono continuare a rimanere a casa e attendere“.

Il tipo di mascherina è quella approvata dalla Regione Toscana, che è stata definita “made in Toscana”, avente caratteristiche approvate dall’ente regionale.

“Quest’anno – ha detto Signorini – abbiamo avuto buoni risultati e l’intero consiglio di amministrazione ha approvato questa misura. Ci è sembrato un modo positivo di fare impresa su questo territorio. Ulteriori iniziative verranno messe in campo nei prossimi giorni anche a favore di altri enti soci“. Sono diversi i comuni soci di Ecofor anche se per quote minime.

La consegna avverrà, come già detto, a domicilio e sarà effettuata da personale volontario e del Comune perfettamente riconoscibile con pettorine arancioni. Ovviamente, va ribadito per evitare ed anticipare eventuali truffe: nulla è dovuto a chi consegnerà il materiale, tutto il kit è completamente gratuito.

Per eventuali segnalazioni e informazioni valgono sempre i riferimenti telefonici del Comune; i cittadini sono invitati ad utilizzare questi numeri solo a partire da lunedì, se non si è ricevuto il kit.

Il sindaco Matteo Franconi ha concluso la videoconferenza ringraziando “tutti i cittadini che stanno aiutando gli altri in questi giorni difficili. Ogni giorno in questa città vengono consegnate 80 spese agli anziani soli – ha detto il sindaco – e ci sembra un bel segnale di solidarietà e di coesione. Ringrazio infine – ha detto il sindaco – i giornalisti e i mezzi di informazione che svolgono questa preziosa funzione pur tra mille difficoltà“.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa

