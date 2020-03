Montespertoli piange la scomparsa di Angelo Lotti, storico presidente Avis

Montespertoli piange una parte importante della sua comunità, Angelo Lotti, storico presidente della sezione Avis locale e fondatore di questa. "Un'intera vita dedicata al volontariato, al servizio della comunità, un esempio per generosità, educazione e impegno", scrive la Avis. Il sindaco Alessio Mugnaini, in un commosso messaggio pubblico per ricordare Lotti, ha affermato che nel nuovo Polo della Salute di Montespertoli verrà dedicata a suo nome una stanza per i prelievi e per le donazioni. Domani ci sarà una cerimonia riservata per l'ultimo saluto, anche a causa delle restrizioni per gli eventi pubblici per rischio contagi da coronavirus.

Tutte le notizie di Montespertoli