Cani madre e figlio scappano dal giardino, li recuperano gli agenti di polizia

Intorno alle 7 di questa mattina, in viale Marti a Lucca, nei pressi della rotonda, una volante di Polizia ha notato due cagnolini attraversare la strada dirigendosi verso gli spalti delle Mura, fuggendo per un pelo a una macchina che stava transitando in quel momento.

Gli agenti di polizia hanno avvicinato i due cagnolini (si è poi capito che fossero mamma e cucciolo) e li hanno raccolti e portati in Questura.

Fortunatamente, uno degli operatori in servizio stamattina, per via di un suo hobby, è in possesso del lettore dei microchip dei cani, per cui sono subito riusciti a risalire alla proprietaria, una donna che abita poco distante dal luogo del ritrovamento, alla quale dopo 2 ore dal ritrovamento sono stati riconsegnati i due cani.

La donna ha spiegato che il cucciolo si è allontanato dopo essere riuscito a trovare un buco nella recinzione del giardino, e la mamma lo ha seguito.

La donna, che da stamattina cercava i due amici a 4 zampe, ha potuto quindi riabbracciare i due cagnolini, ma è stata costretta a trattenersi dall'abbracciare gli agenti, a cui ha rivolto un profondo ringrazimento per un gesto semplice ma importante.

Tutte le notizie di Lucca