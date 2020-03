Pusher si nasconde in agriturismo abbandonato a Castelfranco, scovato e arrestato

Un 25enne ricercato dai carabinieri nell'ambito di un'indagine sullo spaccio nella zona di Vecchiano, è stato arrestato ieri in un agriturismo abbandonato che si trova a Castelfranco di Sotto dai militari dopo che per giorni era riuscito a fare perdere le sue tracce. Le indagini sono iniziate da mesi, come si legge Nell'odierna edizione de La Nazione, hanno portato i militari sulle tracce dei pusher che si incontrano nella boscaglia del litorale. Il 25enne marocchino sarebbe uno di quelli che fa lo spaccio in via della Barra e su di lui pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Pisa. Al momento dell'arresto il giovane non aveva droga. Condotto in carcere a Pisa, è stato denunciato anche per la violazione del Dpcm contro il coronavirus, perché in giro senza motivazione valida.

Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto