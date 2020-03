Ieri sono stati ospiti di Radio Lady, nella trasmissione Liberi Tutti, Cecco e Cipo. Il duo dell'Empolese hanno da poco reso nota un pezzo inedito, 'Forse dovresti farci più caso'. Ai microfoni di Irene Rossi, Cecco e Cipo hanno raccontato la loro 'vita in quarantena' e alcuni particolari in merito al pezzo in questione.

