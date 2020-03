Codice giallo per neve e vento forte in Toscana

Ancora neve, anche a bassa quota e ancora vento su tutta la Toscana per oggi, mercoledì 25 marzo e domani giovedì 26 marzo. A causare il protrarsi di queste condizioni meteo è una zona di bassa pressione che, dalla Sicilia, richiama masse di aria fredda verso la Toscana.

Per questo la Sala operativa permanente della protezione civile regionale ha confermato il codice giallo, già in vigore su tutta la regione, per neve (valido fino al tardo pomeriggio di giovedì 26) e vento (fino a mezzanotte di giovedì).

In particolare sono previste nevicate, non intense, sia oggi pomeriggio che nella notte sull’Appennino, nell'aretino, in zone di collina e sui rilievi meridionali. Domani ancora possibili nevicate di debole intensità fino a bassa quota sui settori appenninici, sul centro sud della regione, con possibile nevischio anche in zone di pianura.

Il vento soffierà da nord est con forti raffiche, sia oggi che domani, soprattutto su costa, Arcipelago, Appennino e aree collinari.

I mari saranno da mossi a molto mossi in Arcipelago, in particolare sulle coste esposte al flusso da nord-est.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, all'indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.

Fonte: Regione Toscana

