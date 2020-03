I vigili del fuoco di Pontedera e di Cascina sono intervenuti con tre automezzi alle 18:30 circa presso la Coop di Pontedera per l’incendio di un compattatore di carta. Per cause in corso di accertamento all’interno di un compattatore della carta e cartone posto dentro il centro commerciale si è sviluppato un principio di incendio prontamente spento dai vigili del fuoco. Non ci sono danni rilevanti se non è il macchinario.

