Coronavirus, andava per asparagi: anziano denunciato

Una segnalazione ai carabinieri forestali di Ceppeto/Sesto Fiorentino ha permesso ai militari di rintracciare un uomo che stava violando le disposizioni del Dpcm anti coronavirus. L'uomo si trovava in località le Valli a Calenzano, oltre l’abitato, in una zona boscata. È lì che i carabinieri hanno notato un veicolo fuoristrada parcheggiato.

Dopo un periodo di appostamento hanno visto l'uomo che tornava a piedi verso l’automezzo. Alle domande dei militari, il pensionato ha riferito di non essere stato sottoposto dall’Autorità sanitaria alla permanenza domiciliare, all’isolamento volontario, alla sorveglianza sanitaria o alla quarantena e di non presentare sintomatologia da infezione respiratoria o febbre superiore a 37,5 C°. All'uomo è stato chiesto di riferire le comprovate esigenze o la situazione di necessità che lo avevano spinto a lasciare e allontanarsi dalla propria abitazione.

Ma al riguardo l'uomo ha dichiarato seraficamente di essersi recato in quei luoghi al solo scopo di raccogliere asparagi. E per supportare la sua dichiarazione, ha mostrato un sacchetto bianco contenente dei mazzetti di asparagi selvatici, motivo che per i militari non costituiva una situazione di necessità per lasciare per allontanarsi dalla propria abitazione.

La persona si era dedicata con molta leggerezza all’esercizio di una attività prettamente ludica e di svago, complice la bella giornata e la voglia di stare all’aria aperta.

L'uomo è stato denunciato per aver violato l’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020, estesi a tutto il territorio nazionale con DPCM del 9 marzo 2020 e successivi, per aver effettuato lo spostamento dalla propria abitazione non per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Non è assolutamente giustificabile che una persona non sia a conoscenza di tali provvedimenti restrittivi, dato che le misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 sono state ampiamente pubblicizzate da tutti i media, da tutte le piattaforme social e anche a mezzo fonico dalle Polizie Municipali e di prevenzione generale.

L'uomo è poi sanzionato per aver transitato fuoristrada col proprio veicolo, con un verbale amministrativo di 172 euro.

Una spensierata raccolta di asparagi è costata cara al pensionato.

