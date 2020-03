Coronavirus, durante i controlli i carabinieri di Iolo arrestano pusher

I carabinieri della Stazione di Iolo di Prato, nel corso di un servizio di controllo del territorio volto al rispetto delle regole per il contenimento della diffusione del virus "Covid19", hanno notato nella zona di San Giusto un giovane che sostava su una panchina, che alla loro vista si è dato alla fuga.

Dopo pochi metri il soggetto, poi identificato in un 21enne marocchino, è stato bloccato. Il giovane, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina e circa 200 euro in contanti, sequestrati poiché ritenuti provento dell'attività di spaccio. Nella baracca di fortuna nella quale dormiva i militari hanno inoltre rinvenuto materiale per il confezionamento e la suddivisione delle dosi. Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, nonché denunciato per il mancato rispetto delle restrizioni per il contrasto "Covid 19", è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per oggi.

