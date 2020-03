Coronavirus, le Mura e i parchi urbani di Lucca restano chiusi al pubblico

Alla mezzanotte di oggi, 25 marzo, scade l’ordinanza urgente del sindaco, adottata sabato 14 marzo, per la chiusura della passeggiata delle Mura urbane. L’amministrazione comunale ricorda che il provvedimento è stato superato dall’ordinanza dei ministeri della Salute e dell’Interno del 20 marzo scorso, i cui effetti sono stati rinnovati ieri (24 marzo) con decreto legge del Presidente del Consiglio dei Ministri che proroga la chiusura di parchi, ville, aree pubbliche e giardini pubblici. Pertanto le Mura di Lucca il Parco fluviale e tutti i parchi e giardini urbani e le aree gioco resteranno chiusi al pubblico anche se non transennati con la sola possibilità di utilizzare la viabilità veicolare o ciclopedonale che le attraversa, rispettando comunque tutte le norme adottate per la limitazione dello spostamento delle persone ai fini del contenimento dell’epidemia da Covid-19.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa

