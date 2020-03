Coronavirus, Rossi ringrazia Fondazione CR Firenze per lo stock di mascherine e respiratori

“Sono due i pilastri che ci stanno consentendo di tenere testa a questa dura emergenza. Ci sono innanzitutto la forza e la dedizione delle donne e degli uomini del sistema sanitario toscano. E poi c’è il grande senso di collaborazione e responsabilità del mondo produttivo che è proprio di questa terra. Anche l’operazione che ha visto collaborare insieme Fondazione Cr Firenze e Regione per portare materiale sanitario in Toscana racconta questa realtà”.

Il presidente della Regione Enrico Rossi esprime così il proprio ringraziamento per l’operazione grazie alla quale sono arrivate ieri alla dogana dell’aeroporto di Peretola 200mila mascherine FFp2, 180 mila delle quali acquistate da Estar tramite l’intervento della Fondazione.

Atteso inoltre per i prossimi giorni l’arrivo di un secondo stock di materiale sanitario fatto di 8 milioni e mezzo di mascherine FFp1, sempre acquistate da Estar, e 42 respiratori: 36 dei quali acquistati da Fondazione Cr Firenze e i restanti da Toscana Aeroporti e Amici del Pronto soccorso di Careggi, che verranno donati alla Regione Toscana per destinarle ai reparti di terapia intensiva degli ospedali della regione.

“E’ una collaborazione preziosa – sottolinea ancora Rossi – un contributo importante ad un impegno enorme che sta coinvolgendo tutta la società toscana. E’ anche per questo – conclude – che sono convinto che ce la faremo”.

Fonte: Regione Toscana

