Coronavirus, i 'gettoni' di Cdx Santa Croce diventano una donazione al San Giuseppe

“Come consiglieri del Gruppo "Per un'altra Santa Croce" abbiamo ritenuto doveroso rinunciare ai gettoni di presenza delle sei sedute svoltesi sino ad oggi in Consiglio Comunale per partecipare alla raccolta fondi pubblica a favore della terapia intensiva dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli per l'emergenza Coronavirus (IBAN: IT31X0842537831000030622385).

Crediamo convintamente nell'importanza di donazioni silenziose ma, avendo anche un ruolo pubblico, riteniamo sia importante farci strumento per veicolare il più possibile il messaggio di quanto sia importante donare per questa giusta causa.

Anche i piccoli gesti di ognuno contribuiscono a questa chiamata generale alle armi contro questo pericolosissimo virus perché questa battaglia epocale la si affronta e la si vince tutti insieme.”

Gruppo consiliare "Per un'altra Santa Croce"

