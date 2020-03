Coronavirus, Synlab a sostegno della sanità toscana

In questa grave situazione di crisi sanitaria nazionale, Synlab si è messa a disposizione della sanità pubblica nazionale per sostenere la grande pressione che in questi giorni vede gli ospedali e gli operatori sanitari impegnati in prima linea per affrontare l’emergenza dovuta al COVID-19.

Regione Toscana, con il supporto di Synlab sta offrendo al territorio una risposta concreta all’emergenza, attraverso l’analisi dei tamponi, circa 2.000 al giorno, eseguiti direttamente nei nostri laboratori. Il prelievo del materiale da analizzare sarà effettuato solamente nelle strutture indicate dalla Regione Toscana e non nelle strutture Synlab dove molti cittadini, in questi giorni di grande ansia e confusione di notizie, si stanno recando per chiedere informazioni o di effettuare il tampone.

Dopo essere stato raccolto presso le strutture sanitarie competenti, il tampone viene ritirato dagli operatori Synlab con tutti i supporti di sicurezza necessari a garantire il corretto flusso di trasporto e la qualità del campione, e consegnato al laboratorio di Calenzano dove, attraverso tecniche di biologia molecolare, viene analizzato dallo staff del dottor Massimo Quercioli, Direttore di Laboratorio e dal team della dottoressa Patrizia Pecile, responsabile dell’Area di Microbiologia.

Il referto viene poi tempestivamente reso disponibile all’ospedale inviante in formato digitale sulle piattaforme messe a disposizione da Synlab e sui sistemi di rendicontazione regionale.

“Abbiamo fin da subito dato la nostra disponibilità alla Regione, per poterli affiancare e supportare in un momento di grande pressione per il nostro sistema sanitario.

E’ il nostro contributo per il territorio – afferma Francesco Epifani, amministratore delegato di Synlab MED – abbiamo la fortuna di avere alle spalle la solidità di un grande Gruppo che ha scelto di investire in tecnologia per la salute, nonostante la grande incertezza di questo periodo, nonché una grande rete nazionale di strutture sanitarie di eccellenza.

Siamo però prima di tutto una realtà Toscana che è nata e cresciuta sul territorio, grazie alla collaborazione di tanti professionisti Toscani, creando un forte legame con popolazione e istituzioni.

La collaborazione per l’esecuzione dei test è doverosa, e si aggiunge a quell’attività di continuità assistenziale che eroghiamo ogni giorno, attraverso i nostri centri di prelievo, i nostri poliambulatori e i servizi di medicina del lavoro che, in supporto all’emergenza, stanno continuando a garantire l’esecuzione di tutte quelle prestazioni urgenti a coloro che ne hanno necessità in conseguenza di situazioni patologiche le cui cure non possono essere rimandate o sospese.”

SYNLAB è una rete nazionale di laboratori dotati di punti prelievo e centri polidiagnostici; con oltre 2.800 tra dipendenti e collaboratori e oltre 260 punti prelievo sul territorio nazionale, è oggi il più importante gruppo di diagnostica integrata in Italia.

SYNLAB Med è azienda attiva nella medicina di laboratorio, nel settore della medicina del lavoro e dei servizi alle imprese, nel settore poliambulatoriale e di diagnostica specialistica più in generale, oltre a tutti i servizi medici e sanitari organizzati sul territorio.

In Toscana è sede di un grande Laboratorio di Analisi a Calenzano (FI) con aree specialistiche tra le altre di Microbiologia di II Livello, Tossicologia, Anatomia Patologica, Genetica e Biologia Molecolare.

Nella Regione è inoltre rete territoriale di oltre 80 punti di prelievo, un’area di Medicina del Lavoro e Servizi alle imprese con 15 sedi operative, un’area di Medicina dello Sport con 10 sedi operative, un’area poliambulatoriale e di Centri Diagnostici con 15 sedi operative tutte accreditate con il SSN, che stanno continuando a garantire l’esecuzione di tutte quelle prestazioni urgenti a coloro che ne hanno

Circa 2.000 i tamponi analizzati ogni giorno necessità in conseguenza di situazioni patologiche le cui cure non possono essere rimandate o sospese.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Toscana