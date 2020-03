Covid-19, il Gruppo Acque Minerali Uliveto e Rocchetta dona 150mila euro alla Toscana

"Come Gruppo Acque Minerali Uliveto e Rocchetta abbiamo stabilito di donare 600.000 Euro - spiega la responsabile investimenti e sviluppo di CoGeDi, la società proprietaria dei marchi, l'avvocatessa Chiara Bigioni - a quattro delle Regioni più colpite dall'emergenza sanitaria del Covid-19: Toscana, Lombardia, Lazio e Umbria, che sono anche le regioni in cui operiamo, suddivisi in 150.000 Euro ciascuna per testimoniare concretamente la nostra vicinanza a coloro che stanno soffrendo e a coloro che, in prima linea, li stanno aiutando."

In due casi sono state le Regioni a segnalare al Gruppo a chi destinare le somme, in altri due casi è stato il Gruppo a individuare i beneficiari. "La Toscana -continua Bigioni- ci ha indicato l'ospedale San Luca di Lucca e l'Umbria, invece, la Protezione Civile che ci ha chiesto di acquistare direttamente i dispositivi medici per loro necessari, poi sarà loro cura distribuirli in base alle esigenze e alle criticità. Per quanto riguarda la Lombardia abbiamo donato i 150.000 Euro all'ospedale San Paolo di Milano e infine, nel caso del Lazio, li abbiamo destinati al Policlinico di Tor Vergata di Roma che ha aree COVID in particolare 'sofferenza', soprattutto quella cardiologica."

"Ringrazio il Gruppo Acque Minerali Uliveto e Rocchetta - aggiunge il Sindaco di Vicopisano, Matteo Ferrucci -per la loro straordinaria generosità, in particolare il presidente di CoGeDi, Maurizio Bigioni, e l'avvocatessa Bigioni. La loro donazione rende la nostra comunità profondamente grata e orgogliosa. Mi preme, inoltre, evidenziare la sensibilità e l'attenzione dimostrate nel destinare questa grande somma che, unite alla solidarietà, rendono questo gesto ancora più efficace per stare accanto a coloro che sono malati e a coloro, che con professionalità e abnegazione li stanno curando, e ancora più importante nel contrasto alla diffusione del virus. In questo periodo - conclude il Sindaco- sono tanti i piccoli e grandi gesti di altruismo e senso della comunità che si moltiplicano nel nostro territorio. Sono segni che ci danno sempre più speranza e forza nell'affrontare questa crisi."

Fonte: Comune di Vicopisano - Ufficio Stampa

