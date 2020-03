Evolution Gaming riporta una domanda 'forte' nonostante la crisi attuale

Il fornitore di software e sale Casinò dal vivo Evolution Gaming che impiega personale in 11 paesi tra cui Malta e Lettonia- ha affermato che continua a registrare una forte domanda per i suoi prodotti nonostante lo scoppio globale del nuovo coronavirus (Covid-19).

Evolution ha affermato che finora non ha subito grosse interruzioni nelle operazioni quotidiane, aggiungendo che la domanda di prodotti è aumentata nelle ultime settimane.

Il fornitore ha affermato che molti clienti sono passati ai giochi casinò online approfittando dei bonus dei casino offerti ad i nuovi iscritti, poiché la sospensione dei principali eventi sportivi in ​​tutto il mondo ha comportato una drastica riduzione delle opzioni per le scommesse sportive.

Evolution ha anche affermato di aver implementato misure precauzionali in tutti i suoi studi, tra cui disinfezione, distanziamento e separazione del personale, controlli della temperatura agli ingressi dello studio e maggiore pulizia e igiene delle mani.

“È un periodo turbolento ed è inevitabile che Covid-19 influisca anche sulla nostra attività, ma ora tutti i dipendenti stanno facendo un lavoro duro e fantastico', ha dichiarato l'amministratore delegato di Evolution Martin Carlesund. “Calmi e metodici con le giuste decisioni ogni giorno, stiamo lentamente andando avanti.

“Lavoriamo in modo precauzionale e secondo le linee guida nazionali per proteggere la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti. Abbiamo una forte posizione finanziaria e, in mezzo a tutto questo, viviamo una forte domanda di casinò dal vivo.”

“Con la sicurezza dei nostri dipendenti come priorità, stiamo facendo del nostro meglio per continuare a fornire il prodotto leader del mercato”.

La dichiarazione arriva dopo che Evolution il mese scorso ha registrato un aumento su base annua delle entrate e dei profitti per il 2019, dovuto in parte a un aumento delle commissioni da clienti nuovi ed esistenti.

I ricavi totali per i 12 mesi al 31 dicembre 2019 sono stati pari a € 365,8 milioni (£ 331,5 milioni / $ 391,5 milioni), in crescita del 49% rispetto all'anno precedente, mentre l'utile al netto delle imposte è aumentato del 79,3% a € 149,7 milioni.

Nel frattempo, la società di marketing di gioco online Cash Cow ha dichiarato che il suo personale ora lavorerà in remoto come parte delle sue misure per proteggere dal coronavirus.

Cashcow ha dichiarato che grazie alla sua politica di lavoro al 100% da casa, essendo il suo team multilingua abituato al lavoro remoto, non ci sarà nessuna interruzione nel day to day lavorativo. A patto però, che la rete internet tenga.