Fitness online anche durante l'isolamento: l'iniziativa Uisp Empolese Valdelsa

Il comitato Uisp Empoli Valdelsa incrementa la proposta rivolta a chi, pur in questi giorni di quarantena, non vuole privarsi dell'attività motoria. Da domani, giovedì 26 marzo, sulla pagina Facebook dell'associazione “UISP Empoli Valdelsa APS” inizierà anche una rubrica dedicata al fitness. In tutto quattro appuntamenti che saranno pubblicati ogni martedì e giovedì alle 10,30.

A tenere il corso online sarà il nostro istruttore e insegnante Bruno Marconcini. Gli appuntamenti prevedono per domani un focus sull'Aerobica, mentre martedì 31 marzo la lezione verterà sulla Tonificazione Gag (gambe, addominali, glutei). Giovedì 2 aprile, invece, toccherà al Pilates. Mentre la conclusione del corso sarà affidata, martedì 7 aprile, ad una lezione di Caraibico SlimFast.

I corsi online di fitness vanno ad aggiungersi all'attività che a partire dal 16 marzo scorso è stata pensata dalla Uisp Empoli Valdelsa per non lasciare sole, in un momento in cui non è possibile continuare la consueta programmazione all'interno degli spazi pubblici, le migliaia di soci che ogni settimana seguono i corsi organizzati sul territorio.

Fonte: Uisp Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

