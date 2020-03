Interruzione fontanelli a San Casciano in Val di Pesa, l’azienda che li gestisce decide di sospendere l’erogazione

E’ stata sospesa l’erogazione dei fontanelli di San Casciano, Cerbaia e Mercatale. La decisione di interrompere il servizio è voluta della ditta che ha in appalto la gestione dei tre impianti. Lo stop dell’attività di manutenzione, come la sostituzione periodica dei filtri ed altre operazioni necessarie al corretto funzionamento degli impianti di erogazione dell’acqua potabile, equivale alla chiusura momentanea dei fontanelli.

Se la scelta dell’azienda che ha in appalto la conduzione dei fontanelli di San Casciano (piazza della Repubblica), e delle frazioni di Cerbaia e Mercatale è stata quella di interrompere l’erogazione, diversamente ha deciso di fare il gestore del servizio idrico integrato Publiacqua che ha mantenuto attivo il servizio per il fontanello situato nell’area del Bardella, a San Casciano. Ed è qui che l’assessore all’Ambiente Consuelo Cavallini consiglia di recarsi sempre nel massimo rispetto delle distanze di sicurezza, come indicato dal Decreto ministeriale.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino

