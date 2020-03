La Valdelsa dal cuore grande: in 2 giorni raccolti oltre 34mila euro per ospedale e sanità

34.531,00 euro donati nei primi due giorni di raccolta fondi promossa dalle cinque amministrazioni comunali valdelsane per sostenere il sistema sanitario pubblico. “Grazie per questa ondata di generosità così importante in un momento particolarmente complesso per tutti noi. Siamo una terra operosa e generosa e lo stiamo dimostrando anche in questa occasione”, dicono all'unisono i cinque primi cittadini che hanno lanciato la raccolta fondi, Andrea Pieragnoli, sindaco di Casole d'Elsa, Alessandro Donati, sindaco di Colle di Val D'elsa, David Bussagli, sindaco di Poggibonsi, Andrea Marrucci, sindaco di San Gimignano, Francesco Guarguaglini, sindaco di Radicondoli.

La raccolta fondi, promossa 'per essere a fianco di chi ogni giorno affronta la battaglia contro il coronavirus', ha già visto nei due giorni (la cifra sul conto corrente è di martedì 24 marzo) la donazione da parte di privati cittadini, imprese, associazioni del territorio. “Una comunità dal cuore grande – dicono - L'obiettivo è quello di aiutare e sostenere in ogni modo il lavoro di tutti coloro che in questo momento d'emergenza operano in prima linea. Una filiera di volontari e professionisti, in ospedale e sul territorio, che si prendono cura della salute di tutti noi e di cui dobbiamo essere orgogliosi sempre, adesso più che mai. Le risorse raccolte saranno messe a disposizione di tutto il nostro sistema sanitario, comprese le necessità delle associazioni del soccorso, secondo priorità condivise. Per il momento grazie a chi ha aderito e grazie a chi vorrà raccogliere questo appello”.

Per partecipare alla raccolta “DONA per essere al fianco di chi ogni giorno affronta la battaglia contro il coronavirus”, questi gli estremi per il versamento.

Conto corrente intestato a Comune di Poggibonsi

Iban IT19 P 01030 71940 000003534974

Codice Bic: PASCITMMPOG

Causale: Emergenza COVID- 19

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Poggibonsi