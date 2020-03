Le famiglie del 186° Reggimento Folgore e l’ANPDI donano 1600 mascherine al policlinico alle Scotte

Bel gesto di generosità da parte delle famiglie dei paracadutisti del 186° Reggimento Folgore, dei paracadutisti in pensione e della sezione di Siena dell'ANPDI, Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia. In due giorni sono stati raccolti oltre 6mila euro con cui sono state acquistate più di 1600 mascherine, di cui 800 FPP2, donate al nuovo padiglione COVID-19 dell'ospedale Santa Maria alle Scotte e in consegna in questi giorni. Un importante contributo per supportare e ringraziare tutto il personale sanitario che è in prima linea nella lotta al coronavirus. «Ringrazio davvero di cuore tutti i paracadutisti del 186° Reggimento e il loro comandante, il colonnello Federico Bernacca – afferma Valtere Giovannini, direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese –: davvero un apprezzabile gesto di solidarietà che dimostra il grande affetto e la vicinanza dei paracadutisti e la disponibilità sempre dimostrata nei confronti del nostro ospedale e della cittadinanza senese».

