Maltrattamenti in famiglia a Montaione, denunciato 38enne

La scorsa notte i carabinieri della Stazione di Montaione sono intervenuti in un’abitazione del centro poiché era stata segnalata una lite in famiglia. Al termine degli accertamenti hanno denunciato in stato di libertà per il reato di maltrattamenti in famiglia un 38enne senegalese. Non era la prima volta che l’uomo aveva un’accesa lite con minaccia nei confronti della consorte che solo dopo l'ennesimo episodio ha deciso di denunciare. La vittima è stata indirizzata presso un centro antiviolenza

