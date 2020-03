PD Pistoia: "Operatori sanitari straordinari, grazie a chi assicura la continuità dei servizi"

Si è riunita in videoconferenza la Segreteria provinciale del Partito Democratico di Pistoia. Il momento di confronto si è reso necessario per fare il punto della situazione rispetto all’emergenza coronavirus.

“Vogliamo esprimere la vicinanza e la gratitudine del partito - ha detto il Segretario provinciale Pier Luigi Galligani - nei confronti degli operatori sanitari, dei medici, degli infermieri e delle associazioni di volontariato. Meritano un ringraziamento immenso per l’impegno e la straordinaria generosità che stanno mettendo in campo. Il nostro sostegno va anche alle forze dell’ordine e alla polizia locale, impegnati giorno e notte a far rispettare i decreti del governo e a garantire la sicurezza di tutti. Un grande grazie, infine, a tutti coloro che assicurano la continuità delle principali attività e l'approvvigionamento”.

“I nostri sindaci - è andato avanti Galligani - sono in prima linea per informare i cittadini, assicurare il rispetto delle norme e l’erogazione dei servizi essenziali. Stanno dimostrando un attaccamento encomiabile verso la comunità, segno di una dedizione e di una tenacia commovente”.

“Quando questa emergenza sarà finalmente alle spalle - ha concluso Galligani - il compito del Pd sarà portare avanti proposte perché chi ha subito gli effetti di questa crisi non venga lasciato da solo. Penso ai lavoratori, alle categorie economiche e produttive del nostro territorio, alle persone più fragili che hanno bisogno di una spinta per

ripartire: saremo in campo con fatti concreti. In questo momento è nostro dovere stringerci alle istituzioni e al governo con un sincero apprezzamento per quanto stanno facendo, incoraggiando le persone a seguire le misure previste e a rimanere a casa. Uniti ce la faremo: se seguiremo queste indicazioni andrà tutto bene”.

Tutta la Segreteria si è trovata concorde con quanto espresso da Galligani e nei prossimi giorni il Partito Democratico continuerà a riunirsi a distanza in modo da garantire la piena operatività anche in questa situazione di crisi.

Fonte: PD Pistoia

